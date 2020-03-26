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    Футболисты клуба Бундеслиги отказались от зарплаты из-за коронавируса

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    Футболисты «Униона» приняли решение полностью отказаться от зарплат из-за пандемии коронавируса.

    Игроки «Униона»
    Игроки «Униона»

    Руководство клуба и обслуживающий персонал поддержали это решение, частично отказавшись от выплат.

    «Мы все очень много работали в последние дни ради того, чтобы сохранить клуб в Бундеслиге. Все сейчас отказываются от крупных сумм, чтобы получилось преодолеть этот кризис в мире. Выражаю благодарность от руководства», — цитирует президента «Униона» Дирка Цинглера пресс-служба клуба.

    После 25 туров «Униона» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

    По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерло более 21 тысячи людей. 0

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