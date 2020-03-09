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    Лидеры ФНЛ синхронно сыграли вничью

    «Ротор» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В рамках 26-го тура первенства ФНЛ «Ротор» на своем поле сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 1:1.

    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич
    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич

    Хозяева открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару Камиля Муллина.

    Гости отыгрались на 74-й минуте усилиями Мераби Уридии.

    В турнирной таблице первенства ФНЛ «Ротор» остался на первом месте (53 очка), «Нефтехимик» идет пятым (47 очков).

    «Торпедо» в гостях разошлось миром с «Авангардом» — 2:2.

    На 3-й минуте Александр Руденко вывел «автозаводцев» вперед. Иван Сергеев на 26-й минуте упрочил лидерство москвичей.

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    • Хозяева отыгрались в середине второго тайма, когда Константин Ковалев и Хачим Машуков забили с разницей в две минуты.

    «Торпедо» опустилось на третье место в турнирной таблице (52 очка), «Авангард» — 13-й (28 очков).

    В еще одном матче «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» — 0:0. 0

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