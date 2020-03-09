«Ротор» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

В рамках 26-го тура первенства ФНЛна своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару Камиля Муллина.

Гости отыгрались на 74-й минуте усилиями Мераби Уридии.

В турнирной таблице первенства ФНЛ «Ротор» остался на первом месте (53 очка), «Нефтехимик» идет пятым (47 очков).

«Торпедо» в гостях разошлось миром с «Авангардом» — 2:2.

На 3-й минуте Александр Руденко вывел «автозаводцев» вперед. Иван Сергеев на 26-й минуте упрочил лидерство москвичей.

Хозяева отыгрались в середине второго тайма, когда Константин Ковалев и Хачим Машуков забили с разницей в две минуты.

«Торпедо» опустилось на третье место в турнирной таблице (52 очка), «Авангард» — 13-й (28 очков).

В еще одном матче «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Балтикой» — 0:0. 0