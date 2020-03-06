Место проведения матча Кубка России «Шинник» — «Урал» определят 9 марта

Решение о месте проведения матча 1/4 финала Кубка России междубудет принято 9 марта, сообщил заместитель гендиректора ярославского клуба

Матч между «Шинником» и «Уралом» должен был состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен.

В тот же день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что встреча состоится 18 марта. Она может пройти как на стадионе «Шинника», так и на другой арене.

«Пока не определились с местом проведения, в понедельник будет окончательное решение. Сейчас ждем решения от "Урала".

Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет — может быть, в Химках.

Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. С согласия "Урала", опять же», — цитирует ТАСС Фролова.

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что «Урал» не готов проводить матч 1/4 финала Кубка России на выезде.

«Решение еще не принято, его принимает РФС. Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем.

Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле», — сказал Иванов. 0