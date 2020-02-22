ЦСКА — «Уфа»: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийодержал победу над(3:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Хет-трик в составе победителей оформил исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, поразив ворота уфимцев на 47-й, 83-й и 85-й минутах.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». «Уфа» (25) — на седьмом месте.

В первом матче после возобновления чемпионата России ЦСКА предстоит на своём поле сыграть с «Уралом». В свою очередь «Уфа» на выезде встретится с «Краснодаром».

Матчи состоятся 29 февраля и 1 марта соответственно. 0