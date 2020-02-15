«Барселона» — «Хетафе»: счет матча 2:1, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче 24-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:1.

Антуан Гризманн вывел «сине-гранатовых» вперед на 33-й минуте, воспользовавшись блестящей передачей Лионеля Месси.

Еще через шесть минут каталонцы удвоили свое преимущество. Автором гола стал Серджи Роберто, который с центра штрафной площади расстрелял чужие ворота.

Гости ответили голевой атакой на 66-й минуте. Блестящий удар с лета с линии штрафной площади нанес Родригес Анхель.

Примера. 24-й тур «Барселона» — «Хетафе» — 2:1 (2:0) Голы: 1:0 — 33 Гризманн, 2:0 — 39 Серджи Роберто, 2:1 — 66 Анхель Родригес«Барселона»: тер Штеген, Серджи Роберто, Умтити, Пике, Альба (Фирпо, 22), Бускетс, Артур (Ракитич, 75), де Йонг, Фати (Видаль, 85), Гризманн, Месси«Хетафе»: Сория, Эчейта, Джене, Ньом, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Этебо (Ндиайе, 67), Оливера (Кенеди, 52), Мата, Молина (Анхель Родригес, 52)Предупреждения: Умтити (49), Мата (73), Фирпо (82), Фати (85), Кенеди (89)

В турнирной таблице Примеры «Барселона» занимает второе место (52 очка), а «Хетафе» — третье (42 очка). 0