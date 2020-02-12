«Дижон» — ПСЖ: счет матча 1:6, обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:6.

Уже на первой минуте матча футболист «Дижона» Веслей Лаутоа отметился автоголом. На 13-й минуте Мунир Шуйар сравнял счет, а на 44-й минуте Килиан Мбаппе вывел ПСЖ вперед.

На 50-й минуте голом отметился Тьягу Силва, а Пабло Сарабия оформил дубль на 55-й и 90-й минутах. На 86-й минуте еще одним автоголом отличился Сену Кулибали.

Подопечные Томаса Тухеля обеспечили себе выход в полуфинал Кубка страны. Ранее в следующую стадию турнира также вышел «Ренн».

В оставшихся четвертьфинальных матчах Кубка Франции сыграют «Лион» — «Марсель» и «Эпиналь» — «Сент-Этьен».

Соперника по полуфиналу «Пари Сен-Жермен» узнает 13 февраля, когда Французская федерация футбола проведет жеребьевку. Матчи 1/2 Кубка Франции состоятся 3 и 4 марта. 0