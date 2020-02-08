«Шальке» — «Падерборн»: счет матча 1:1, обзор голов

Гельзенкирхенскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Гол в составе хозяев забил на 63-й минуте Ахмед Кутуджу. У гостей отличился на 81-й минуте Клаус Гясула.

«Шальке» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков. «Падерборн» находится в зоне вылета.

В другом матче берлинский «Унион» одержал выездную победу над бременским «Вердером» со счетом 2:0.

В составе берлинского клуба дублем отметился Мариус Бюльтер (52-я и 72-я минуты).

«Унион» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги, а «Вердер» с 17 очками опустился на 17-ю строчку.

В других матчах тура «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Фортуной» (1:1), «Герта» на своем поле уступила «Майнцу» (1:2), а «Хоффенхайм» в гостях уступил «Фрайбургу» (0:1). 0