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    «Шальке» упустил победу над «Падерборном»

    «Шальке» — «Падерборн»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Гельзенкирхенский «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Падерборном» (1:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Шальке»
    «Шальке»

    Гол в составе хозяев забил на 63-й минуте Ахмед Кутуджу. У гостей отличился на 81-й минуте Клаус Гясула.

    «Шальке» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 35 очков. «Падерборн» находится в зоне вылета.

    В другом матче берлинский «Унион» одержал выездную победу над бременским «Вердером» со счетом 2:0.

    В составе берлинского клуба дублем отметился Мариус Бюльтер (52-я и 72-я минуты).

    «Унион» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице бундеслиги, а «Вердер» с 17 очками опустился на 17-ю строчку.

    В других матчах тура «Вольфсбург» дома сыграл вничью с «Фортуной» (1:1), «Герта» на своем поле уступила «Майнцу» (1:2), а «Хоффенхайм» в гостях уступил «Фрайбургу» (0:1). 0

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