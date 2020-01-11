«Манчестер Юнайтед» — «Норвич»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги разгромил— 4:0.

«Красные дьяволы» открыли счет на 27-й минуте, когда Маркус Рашфорд на дальней штанге ударом в касание замкнул передачу с фланга от Хуана Маты.

На 52-й минуте Рашфорд оформил дубль, реализовав пенальти, который заработал Брендон Уильямс.

Спустя еще пару минут дело до разгрома довел Антони Марсьяль, точно пробив головой после навеса Маты.

Победную точку на 76-й минуте поставил Мэйсон Гринвуд, который поразил дальний нижний угол чужих ворот.

АПЛ. 22-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Норвич» — 4:0 (1:0) Голы: Рашфорд, 27 (1:0). Рашфорд, 52 — с пенальти (2:0). Марсьяль, 54 (3:0). Гринвуд, 76 (4:0)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 71), Марсьяль (Гомеш, 80), Рашфорд (Джеймс, 59)«Норвич»: Крул, Хэнли (Льюис, 80), Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Вранчич (Амаду, 65), Маклин, Кантуэлл, Буэндия, Ида (Эрнандес, 65)

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место (34 очка), а «Норвич» — 20-е (14 очков). 0