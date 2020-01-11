«Лацио» — «Наполи»: счет матча 1:0, обзор гола

Римскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Единственный мяч был забит хозяевами на 82-й минуте — отличился нападающий Чиро Иммобиле. Для 29-летнего итальянца этот гол стал 20-м в 18 играх чемпионата, он лучший бомбардир турнира.

Таким образом, Иммобиле обогнал форварда «Баварии» Роберта Левандовски, забившего 19 мячей в Бундеслиге, и лидирует по забитым мячам в топ-5 лиг Европы.

«Лацио» выиграл десятый матч подряд в Серии А и побил клубный рекорд, установленный в сезоне-1998/99 под руководством Свена-Йорана Эрикссона.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Лацио» с 42 очками занимает третье место, отставая от лидеров — «Интера» и «Ювентуса» — на 3 очка. «Наполи» на 10-м месте — 24 очка. 0