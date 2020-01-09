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    «Ростов» усилился защитником «Тамбова»

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    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Максима Осипенко из «Тамбова».

    Максим Осипенко
    Максим Осипенко

    25-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на 4,5 года — до окончания сезона-2023/2024.

    Осипенко начинал карьеру в составе «Иртыша», а в 2016 году перебрался в воронежский «Факел». За «Тамбов» защитник выступал с лета 2019 года.

    В нынешнем сезоне Максим принял участие в 17 матчах российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 1 гол, а также получил 1 желтую карточку.

    После 19 туров «Ростов», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (21) располагается на 11-й строчке. 0

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