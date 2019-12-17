«Кальяри» — «Лацио»: счет 1:2, обзор голов

В 16 туре Серии Ав добавленное время обыграл. За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2).

«Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени. На 8 минуте поединка Джованни Симеоне вывел хозяев вперед после скидки Жоау Педру. Форвард не дал удариться мячу об газон и с 11 метров расстрелял вратаря соперников.

На 93 минуте Луис Альберто подкараулил отскок на линии штрафной «сардинийцев» и пробил в левый нижний угол ворот.

Решающий мяч оформил Кайседо. Команды уже переиграли добавленные 7 минут и на 98-й последовал навес в штрафную с левого фланга. Форвард замкнул передачу ударом головой под перекладину.

«Лацио» отрывается от «Кальяри» в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Римляне» занимают третье место. «Островитяне» на пятой позиции с 29 баллами.