«Кальяри» — «Лацио»: счет 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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«Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени. На 8 минуте поединка Джованни Симеоне вывел хозяев вперед после скидки Жоау Педру. Форвард не дал удариться мячу об газон и с 11 метров расстрелял вратаря соперников.
На 93 минуте Луис Альберто подкараулил отскок на линии штрафной «сардинийцев» и пробил в левый нижний угол ворот.
Решающий мяч оформил Кайседо. Команды уже переиграли добавленные 7 минут и на 98-й последовал навес в штрафную с левого фланга. Форвард замкнул передачу ударом головой под перекладину.
«Лацио» отрывается от «Кальяри» в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Римляне» занимают третье место. «Островитяне» на пятой позиции с 29 баллами.
Серия А. 16 тур
«Кальяри» — «Лацио» — 1:2
Голы: 1:0 — 8 Симеоне, 1:1 — 90 Луис Альберто, 1:2 — 90 Кайседо«Кальяри»: Биттенкур, Пизакане, Каччаторе, Ликояннис, Клаван, Чигарини (Олива, 80), Ионицэ (Фараго, 83), Наингголан (Дейола, 90), Нандес, Жоао Педро, Симеоне«Лацио»: Стракоша, Раду (Кайседо, 80), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 56), Лейва (Катальди, 64), Корреа, ИммобилеПредупреждения: Луис Альберто (20), Нандес (21), Клаван (32), Ионицэ (46), Пизакане (56), Катальди (69), Кайседо (90)