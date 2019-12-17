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    «Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»

    «Кальяри» — «Лацио»: счет 1:2, обзор голов

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    В 16 туре Серии А «Лацио» в добавленное время обыграл «Кальяри». За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени. На 8 минуте поединка Джованни Симеоне вывел хозяев вперед после скидки Жоау Педру. Форвард не дал удариться мячу об газон и с 11 метров расстрелял вратаря соперников.

    На 93 минуте Луис Альберто подкараулил отскок на линии штрафной «сардинийцев» и пробил в левый нижний угол ворот.

    Решающий мяч оформил Кайседо. Команды уже переиграли добавленные 7 минут и на 98-й последовал навес в штрафную с левого фланга. Форвард замкнул передачу ударом головой под перекладину.

    «Лацио» отрывается от «Кальяри» в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Римляне» занимают третье место. «Островитяне» на пятой позиции с 29 баллами.

    Серия А. 16 тур
    «Кальяри» — «Лацио» — 1:2
    Голы: 1:0 — 8 Симеоне, 1:1 — 90 Луис Альберто, 1:2 — 90 Кайседо«Кальяри»: Биттенкур, Пизакане, Каччаторе, Ликояннис, Клаван, Чигарини (Олива, 80), Ионицэ (Фараго, 83), Наингголан (Дейола, 90), Нандес, Жоао Педро, Симеоне«Лацио»: Стракоша, Раду (Кайседо, 80), Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 56), Лейва (Катальди, 64), Корреа, ИммобилеПредупреждения: Луис Альберто (20), Нандес (21), Клаван (32), Ионицэ (46), Пизакане (56), Катальди (69), Кайседо (90)
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