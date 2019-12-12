Тухель: Очень доволен игрой ПСЖ, характером и психологическим настроем

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал разгромную победу над(5:0) в Лиге чемпионов.

«Испытываю те же чувства, что и после игры с "Монпелье". Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем.

Неймар уже в Монпелье хорошо себя показал и был очень важен для нас. Постепенно он прибавляет.

Он отлично старался, выиграл много мячей и здорово сыграл в обороне. Он нащупывает свою форму. Сейчас ему стало легче делать ускорения.

Кавани не чувствовал игрового ритма, и это произошло по моей вине и по вине травм. Ему было важно забить мяч. Гол — лучший способ вернуть уверенность, и я очень за него рад.

"Галатасарай" играл без ряда ключевых игроков. Им было непросто играть против нас здесь, на "Парк-де-Пренс".

Но "Галатасарай" — большой клуб с хорошим подбором игроков и отличными мастерами», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0