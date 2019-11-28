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    «Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

    «Барселона» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» потерпела гостевое поражение от «Барселоны» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

    «Барселона»
    «Барселона»

    Счет в матче на 29-й минуте открыли каталонцы. После классно разыгранной комбинации и финальной передачи от Месси выбежал один на один по центру Луис Суарес и уверенным ударом низом отправил мяч мимо Бюрки в сетку ворот.

    Спустя четыре минуты Луис Суарес передачей низом на левый край чужой штрафной нашел свободного Месси и Лионель прицельно низом пробил в дальний угол ворот.

    На 67-й минуте Месси исполнил передачу низом на левый край чужой штрафной, где Гризманн оторвался от защитника и точно в касание пробил в дальний угол ворот.

    Гости отквитали один мяч на 77-й минуте. Брандт отпасовал низом на линию штрафной «Барсы», где Санчо без особого сопротивления сначала мяч подработал под удар, а затем прицельно пробил в ближний угол ворот.

    В другом матче группы пражская «Славия» потерпела домашнее поражение от миланского «Интера» — 1:3.

    Счет на 19-й минуте гости вышли вперед. Лукак ворвался в штрафную «Славии», финтом убрал защитника и подал в центр штрафной, где с лету пробил Мартинес. Мяч полетел точно под перекладину.

    На 37-й минуте в ворота «Интера» был назначен пенальти, который реализовал Томаш Соучек, сравнявший счет.

    На 82-й минуте вновь вышли вперед итальянцы. Неудачно сыграл Кудела, подскользнувшись в центре поля. Этим воспользовался Лукаку, подхватил мяч и выскочил один на один с голкипером, спокойно обыграл Коваржа и отправил сферу уже в пустые ворота.

    На 87-й минуте Лукаку отобрал мяч на фланге и внешней стороной стопы вырезал в штрафную «Славии», куда ворвался Мартинес и с лету вколотил сферу точно в ближний угол.

    «Барселона» с 11 очками возглавляет таблицу группы, миландцы идут вторыми, набрав 7 очков и опережая «Боруссию» по дополнительным показателям, а чешский коллектив — на четвертом месте, у него 2 очка.

    В следующем матче «Барселона» 10 декабря сыграет в Милане против «Интера», а «Боруссия» в тот же день сыграет на своем поле против «Славии». 0

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