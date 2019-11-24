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    «Майнц» в меньшинстве разгромил «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — «Майнц»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» потерпел домашнее поражение от «Майнца» со счетом 1:5.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 33-й минуте открыли гости — отличился Левин Озтунали. В компенсированное к первому тайму время хавбек «Майнца» Боте Баку получил прямую красную карточку.

    На 52-й минуте защитник «Хоффенхайма» Павел Кадержабек отличился автоголом, а спустя 10 минут гости в контратаке забили третий мяч — ворота поразил Пьер Кунде Малонг.

    На 83-й минуте последовал гол престижа Андрея Крамарича, а затем игроки «Майнца» довели счет до разгромного: забили Жан-Поль Бутьюс (90) и Пьер Кунде Малонг (90+3).

    «Хоффенхайм» прервал шестиматчевую победную серию и остался на восьмой строчке в таблице Бундеслиги. «Майнц» одержал лишь четвертую победу в 12 матчах и покинул зону стыковых матчей. 0

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