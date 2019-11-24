«Хоффенхайм» — «Майнц»: счет матча 1:5, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Германиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:5.

Счет на 33-й минуте открыли гости — отличился Левин Озтунали. В компенсированное к первому тайму время хавбек «Майнца» Боте Баку получил прямую красную карточку.

На 52-й минуте защитник «Хоффенхайма» Павел Кадержабек отличился автоголом, а спустя 10 минут гости в контратаке забили третий мяч — ворота поразил Пьер Кунде Малонг.

На 83-й минуте последовал гол престижа Андрея Крамарича, а затем игроки «Майнца» довели счет до разгромного: забили Жан-Поль Бутьюс (90) и Пьер Кунде Малонг (90+3).

«Хоффенхайм» прервал шестиматчевую победную серию и остался на восьмой строчке в таблице Бундеслиги. «Майнц» одержал лишь четвертую победу в 12 матчах и покинул зону стыковых матчей. 0