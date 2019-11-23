«Фортуна» — «Бавария»: счет матча 0:4, обзор голов

Мюнхенцы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Бенжамен Павар. На 27-й минуте Корентен Толиссо удвоил преимущество команды Ханса-Дитера Флика. Еще через семь минут Серж Гнабри довел дело до разгрома.
Окончательный результат на 70-й минуте установил Филиппе Коутиньо.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место (24 очка), а «Фортуна» — 14-е (11 очков).
Менхенгладбахская «Боруссия» в Берлине уступила местному «Униону» — 0:2.
Решающим стал гол, забитый Энтони Уджей на 15-й минуте. Также незадолго до финального свистка отличился Себастьян Андерссон.
«Боруссия» продолжает возглавлять турнирную таблицу (25 очков), «Унион» идет 11-м (16 очков).
Другие результаты:
«Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:2
«Байер» — «Фрайбург» — 1:1
«Вердер» — «Шальке» — 1:2 0