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    «Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

    «Фортуна» — «Бавария»: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Бавария» в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги разгромила «Фортуну» со счетом 4:0.

    Футболисты «Баварии»
    Футболисты «Баварии»

    Мюнхенцы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Бенжамен Павар. На 27-й минуте Корентен Толиссо удвоил преимущество команды Ханса-Дитера Флика. Еще через семь минут Серж Гнабри довел дело до разгрома.

    Окончательный результат на 70-й минуте установил Филиппе Коутиньо.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает второе место (24 очка), а «Фортуна» — 14-е (11 очков).

    Менхенгладбахская «Боруссия» в Берлине уступила местному «Униону» — 0:2.

    Решающим стал гол, забитый Энтони Уджей на 15-й минуте. Также незадолго до финального свистка отличился Себастьян Андерссон.

    «Боруссия» продолжает возглавлять турнирную таблицу (25 очков), «Унион» идет 11-м (16 очков).

    Другие результаты:

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург» — 0:2
    «Байер» — «Фрайбург» — 1:1
    «Вердер» — «Шальке» — 1:2 0

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