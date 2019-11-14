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    Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая

    Футбол Сборная Китая Футбол Китая Чемпионат мира по футболу-2022
    Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи объявил об уходе со своего поста после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сирии (1:2).

    Марчелло Липпи
    Марчелло Липпи

    «Знаю, что у меня высокая зарплата, очень высокая. Знаю, что должен взять на себя всю ответственность.

    С сегодняшнего дня я больше не являюсь главным тренером сборной Китая. Благодарю всех», — цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

    71-летний итальянец работал со сборной Китая с октября 2016 года. В январе этого года Липпи в первый раз ушел из команды, которую принял Фабио Каннаваро, но в мае пост снова занял Липпи.

    Ранее китайские журналисты обвинили Липпи в пренебрежении своими обязанностями. В частности, представители СМИ указали итальянцу на его высокую зарплату — порядка 25 миллионов евро в год.

    У руля сборной Китая во время второго прихода на эту должность Липпи провел 7 матчей, одержав 5 побед, однажды сыграв вничью и проиграв в матче с Сирией.

    После 4 туров Китай занимает 2-е место в отборочной группе A, набрав 7 очков и уступая сирийцам, в активе которых 12 очков. 0

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