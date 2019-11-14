Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая

Главный тренер сборной Китаяобъявил об уходе со своего поста после поражения в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Сирии (1:2).

«Знаю, что у меня высокая зарплата, очень высокая. Знаю, что должен взять на себя всю ответственность.

С сегодняшнего дня я больше не являюсь главным тренером сборной Китая. Благодарю всех», — цитирует Липпи La Gazzetta dello Sport.

71-летний итальянец работал со сборной Китая с октября 2016 года. В январе этого года Липпи в первый раз ушел из команды, которую принял Фабио Каннаваро, но в мае пост снова занял Липпи.

Ранее китайские журналисты обвинили Липпи в пренебрежении своими обязанностями. В частности, представители СМИ указали итальянцу на его высокую зарплату — порядка 25 миллионов евро в год.

У руля сборной Китая во время второго прихода на эту должность Липпи провел 7 матчей, одержав 5 побед, однажды сыграв вничью и проиграв в матче с Сирией.

После 4 туров Китай занимает 2-е место в отборочной группе A, набрав 7 очков и уступая сирийцам, в активе которых 12 очков. 0