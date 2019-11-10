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    «Оренбург» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

    «Оренбург» — «Уфа»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Оренбурга» и «Уфы» на предстоящий матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» сыграет дома
    «Оренбург» сыграет дома

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

    Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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