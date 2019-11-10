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    Прервет ли «Уфа» серию поражений против «Оренбурга»?

    «Оренбург» — «Уфа». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Оренбург» — «Уфа»
    10 ноября «Оренбург» в поединке 16-го тура РПЛ дома сыграет с «Уфой». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Оренбург»

    «Оренбург» неплохо провел первую половину чемпионата России, завершив ее на восьмой позиции, набрав в 15 матчах 18 очков.

    «Газовики» смогли в прошлом туре прервать свою 3-матчевую безвыигрышную серию, одолев в Екатеринбурге местный «Урал» со счетом 2:1, забив дважды еще до перерыва.

    До этой встречи «бело-синие» дома проиграли 0:1 «Крыльям Советам» в чемпионате и 1:2 перволиговым «Химкам» в Кубке, расписали гостевую мировую с «Краснодаром» (1:1) в РПЛ.

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    В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Оренбург» добыл две виктории, дважды сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 9:10.

    «Уфа»

    Башкирский коллектив завершил первый круг Премьер-лиги на 12 строке, заработав в 15 играх 17 очков, опережая зону переходных матчей на два балла.

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    «Горожане» не знают вкуса победы уже в шести встречах кряду с учетом всех турниров, сыграв за этот период трижды вничью при таком же количестве поражений.

    Календарь и таблица АПЛ

    В последнем туре уфимцы на своем поле расписали мировую с московским «Локомотивом» (1:1), а перед этим были разгромлены на выезде «Тамбовом» (0:3).

    «Уфа» в этом чемпионате России на выезде еще не побеждала, трижды проиграв и три матча завершив ничейным исходом, разница забитых и пропущенных — 2:7.

    В первом круге «Оренбург» обыграл на выезде «Уфу» со счетом 2:1. В прошлом сезоне оренбуржцы дважды обыграли своего оппонента — 1:0 и 2:0.

    Прогноз на «Оренбург» — «Уфа»

    Прогнозируем, что башкирцам удастся прервать серию поражений в играх с «газовиками». 0

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