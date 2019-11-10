«Оренбург» — «Уфа». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 10 ноября 2019 года

10 ноября «Оренбург» в поединке 16-го тура РПЛ дома сыграет с «Уфой». Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Уфа».

«Оренбург»

«Оренбург» неплохо провел первую половину чемпионата России, завершив ее на восьмой позиции, набрав в 15 матчах 18 очков.

«Газовики» смогли в прошлом туре прервать свою 3-матчевую безвыигрышную серию, одолев в Екатеринбурге местный «Урал» со счетом 2:1, забив дважды еще до перерыва.

До этой встречи «бело-синие» дома проиграли 0:1 «Крыльям Советам» в чемпионате и 1:2 перволиговым «Химкам» в Кубке, расписали гостевую мировую с «Краснодаром» (1:1) в РПЛ.

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В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Оренбург» добыл две виктории, дважды сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 9:10.

«Уфа»

Башкирский коллектив завершил первый круг Премьер-лиги на 12 строке, заработав в 15 играх 17 очков, опережая зону переходных матчей на два балла.

«Горожане» не знают вкуса победы уже в шести встречах кряду с учетом всех турниров, сыграв за этот период трижды вничью при таком же количестве поражений.

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В последнем туре уфимцы на своем поле расписали мировую с московским «Локомотивом» (1:1), а перед этим были разгромлены на выезде «Тамбовом» (0:3).

«Уфа» в этом чемпионате России на выезде еще не побеждала, трижды проиграв и три матча завершив ничейным исходом, разница забитых и пропущенных — 2:7.

В первом круге «Оренбург» обыграл на выезде «Уфу» со счетом 2:1. В прошлом сезоне оренбуржцы дважды обыграли своего оппонента — 1:0 и 2:0.

Прогноз на «Оренбург» — «Уфа»

Прогнозируем, что башкирцам удастся прервать серию поражений в играх с «газовиками». 0