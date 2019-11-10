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    «Арсенал» — «Зенит»: счет 0:1, обзор голов

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    В 16 туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» ездил в гости к тульскому «Арсеналу». Матч оказался скудным на голы. Исход встречи решил всего лишь один забитый мяч.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Единственный мяч в игре был забит только во втором тайме. На 64 минуте гол организовали Азмун и Караваев. Крайний защитник «Зенита» получил проникающую передачу в штрафную площадь и прострелил в район вратарской площади. Там ногу подставил Азмун.

    Гости продолжают лидировать в РПЛ. У команды 36 очков. «Арсенал» на 7 строчке с 19 баллами.

    РПЛ. 16 тур
    «Арсенал» — «Зенит»
    Голы: 0:1 — 63 Азмун«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва, Денисов«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Иванович, Азмун, Дзюба (Кузяев, 90)Предупреждения: Караваев (23), Альварес (54), Ткачев (69)
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