«Арсенал» — «Зенит»: счет 0:1, обзор голов

Сергей Семак
«Зенит»
Единственный мяч в игре был забит только во втором тайме. На 64 минуте гол организовали Азмун и Караваев. Крайний защитник «Зенита» получил проникающую передачу в штрафную площадь и прострелил в район вратарской площади. Там ногу подставил Азмун.
Гости продолжают лидировать в РПЛ. У команды 36 очков. «Арсенал» на 7 строчке с 19 баллами.
РПЛ. 16 тур
«Арсенал» — «Зенит»
Голы: 0:1 — 63 Азмун«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва, Денисов«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Иванович, Азмун, Дзюба (Кузяев, 90)Предупреждения: Караваев (23), Альварес (54), Ткачев (69)