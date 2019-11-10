«Арсенал» — «Зенит»: счет 0:1, обзор голов

В 16 туре российской Премьер-лиги питерскийездил в гости к тульскому. Матч оказался скудным на голы. Исход встречи решил всего лишь один забитый мяч.

Единственный мяч в игре был забит только во втором тайме. На 64 минуте гол организовали Азмун и Караваев. Крайний защитник «Зенита» получил проникающую передачу в штрафную площадь и прострелил в район вратарской площади. Там ногу подставил Азмун.

Гости продолжают лидировать в РПЛ. У команды 36 очков. «Арсенал» на 7 строчке с 19 баллами.