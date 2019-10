Серхио Рамос повторил рекорд Месси

на своем поле обыгралсо счетом 5:0 в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Один из мячей у мадридцев забил защитник Серхио Рамос. Испанец забил в 16-м сезоне Примеры подряд. По данному показателю капитан «сливочных» сравнялся с лидером «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Opta.

После этой победы «Королевский клуб» набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры, отставая на одно очко от «Барселоны».

