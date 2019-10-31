«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче четвертого раунда Кубка английской лиги потерпел поражение отсо счетом 1:2.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 25-й минуте, когда Маркус Рашфорд реализовал пенальти, назначенный за фол Маркоса Алонсо.

«Синие» восстановили паритет на 61-й минуте. Миши Батшуайи от центра поля добежал до чужой штрафной, после чего нанес точный удар в угол ворот.

И все же последнее слово осталось за манкунианцами. На 73-й минуте Рашфорд исполнил великолепный удар со штрафного метров с тридцати в девятку ворот Вилли Кабальеро.

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд, а «Челси» прекратил борьбу за трофей. 0