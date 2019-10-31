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    «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Манчестер Юнайтед
    «Челси» в домашнем матче четвертого раунда Кубка английской лиги потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Красные дьяволы» вышли вперед на 25-й минуте, когда Маркус Рашфорд реализовал пенальти, назначенный за фол Маркоса Алонсо.

    «Синие» восстановили паритет на 61-й минуте. Миши Батшуайи от центра поля добежал до чужой штрафной, после чего нанес точный удар в угол ворот.

    И все же последнее слово осталось за манкунианцами. На 73-й минуте Рашфорд исполнил великолепный удар со штрафного метров с тридцати в девятку ворот Вилли Кабальеро.

    «Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд, а «Челси» прекратил борьбу за трофей. 0

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