Швейцария обыграла Ирландию, Гибралтар забил первый гол в отборе Евро-2020

Сборнаяв домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 обыграла(2:0).

Победный гол забил нападающий Харис Сеферович. В случае победы ирландцы получили бы путевку в финальный турнир. В настоящий момент Ирландия лидирует, имея 12 очков. Датчане идут вторыми (12), а Швейцария — на третьем месте (11).

Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа D Швейцария — Ирландия — 2:0 (1:0) Голы: Сеферович, 16 (1:0). Даффи, 90+3 — в свои ворота (2:0)Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Фройлер, 70), Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Джака, Закария, Мехмеди (Фернандес, 28), Сеферович, Эмболо (Штеффен, 88)Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Иган, Уилан, Макклин, Хендрик, Браун, Коллинз (О`Дауда, 46), Конноли (Хоган, 70)Предупреждения: Джака, 32. Коулман, 32. Браун, 34. Аканджи, 47. Хендрик, 55. Даффи, 66Удаление: Коулман, 76

В другой встрече группы D Грузия победила Гибралтар (3:2). Нападающий Кайл Кашаро стал автором первого гола сборной Гибралтара в отборочном турнире Евро. 0