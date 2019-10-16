ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуВ компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьере
  • 00:15
    • Швейцария обыграла Ирландию, Гибралтар забил первый гол в отборе Евро-2020
  • 23:46
    • Италия одержала девятую подряд победу, греки одолели боснийцев
  • 23:32
    • Испания избежала поражения против Швеции, Румыния и Норвегия сыграли вничью
  • 22:58
    • Федун: Задача «Спартака» к 2022 году — титул в РПЛ или Кубок России
  • 22:14
    • КХЛ. «Салават» победил «Витязь», СКА уступил «Авангарду»
    Все новости спорта

    Швейцария обыграла Ирландию, Гибралтар забил первый гол в отборе Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Швейцарии Сборная Ирландии Сборная Гиблартара Сборная Грузии Календарь Евро-2020Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Швейцарии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 обыграла Ирландию (2:0).

    Швейцарцы не отпустили Ирландию в отрыв
    Швейцарцы не отпустили Ирландию в отрыв

    Победный гол забил нападающий Харис Сеферович. В случае победы ирландцы получили бы путевку в финальный турнир. В настоящий момент Ирландия лидирует, имея 12 очков. Датчане идут вторыми (12), а Швейцария — на третьем месте (11).

    Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа D
    Швейцария — Ирландия — 2:0 (1:0)
    Голы: Сеферович, 16 (1:0). Даффи, 90+3 — в свои ворота (2:0)Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Фройлер, 70), Родригес, Шер, Эльведи, Аканджи, Джака, Закария, Мехмеди (Фернандес, 28), Сеферович, Эмболо (Штеффен, 88)Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Иган, Уилан, Макклин, Хендрик, Браун, Коллинз (О`Дауда, 46), Конноли (Хоган, 70)Предупреждения: Джака, 32. Коулман, 32. Браун, 34. Аканджи, 47. Хендрик, 55. Даффи, 66Удаление: Коулман, 76

    В другой встрече группы D Грузия победила Гибралтар (3:2). Нападающий Кайл Кашаро стал автором первого гола сборной Гибралтара в отборочном турнире Евро. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В компании легенд. Роналду забил 700-й гол в карьере
  • Вчера в 18:34
    •
  • Прогноз
  • Перу — Уругвай
  • 1.86
  • Сегодня в 04:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли «Тампа-Бэй» третью победу в сезоне?
  • «Монреаль» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Что покажет «Филадельфия» в матче с «Калгари»?
  • «Калгари» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сборная Уругвая имеет больше шансов на победу
  • Перу — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско Футбол «Спартак» рискует с Тедеско. У него специфический стиль управленияРеакция спортивных СМИ на назначение немца Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака» Вчера в 12:330
  • 21:12
    • Финляндия разгромила Армению в отборе Евро-2020
  • 18:41
    • Медведев снялся с Кубка Кремля
  • 16:12
    • Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
    Месут Озил Футбол Трансферный дайджест. 8-14 октябряГде может продолжить карьеру Озил, сколько «Ювентус» хочет за Манджукича, кем «Тоттенхэм» планирует заменить Льориса и другие трансферные новости последних дней 14/10/2019 в 20:130
  • Экспресс дня

  • Италия продолжит победное шествие в отборе Евро-2020
  • 2.11
    •
  • 00:01
    • Израиль разобрался с Латвией в отборе Евро-2020
  • 23:16
    • «Нижний Новгород» уступил на старте Лиги чемпионов
  • 22:43
    • ФИФА предлагает жесткое наказание за расизм
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения, «Эдмонтон» проиграл впервые в сезонеРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября Вчера в 07:330
  • 15:54
    • УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
  • 15:05
    • Защитник ЦСКА рискует пропустить матч с «Уфой»
  • 14:47
    • Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие