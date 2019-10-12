Уругвай — Перу: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», завершилась победой хозяев со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Победный гол в матче на 17-й минуте забил Брайан Родригес. Результативной передачей отметился Матиас Весино Фалеро.
В составе перуанцев на замену вышел полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос».
На следующей неделе Уругвай и Перу вновь проведут товарищеский матч между собой. Игра состоится 16 октября в Лиме на стадионе «Насьональ».
Товарищеские матчи
Уругвай — Перу — 1:0 (1:0)
Гол: Б..Родригес, 17Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Винья (Лаксальт, 79), Весино (Бентанкур, 67), Торрейра, Вальверде, Гомес, Б..Родригес (Нандес, 62), Лосано (Х.Родригес, 75)Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано (Сантамария, 69), Тапия, К.Гонсалес, Баллон (Рейна, 63), Коста (Куэва, 58), Каррильо (Оберг, 78), ГеррероПредупреждения: Самбрано, 10. Коста, 49. Касерес, 84. Бентанкур, 88. Адвинкула, 88