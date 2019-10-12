Уругвай — Перу: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяв товарищеском матче одержала победу над командой

Встреча, которая прошла в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», завершилась победой хозяев со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол в матче на 17-й минуте забил Брайан Родригес. Результативной передачей отметился Матиас Весино Фалеро.

В составе перуанцев на замену вышел полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий на правах аренды за «Сантос».

На следующей неделе Уругвай и Перу вновь проведут товарищеский матч между собой. Игра состоится 16 октября в Лиме на стадионе «Насьональ».