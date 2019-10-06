Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Депутат Новороссийской думы генеральный директорза рулем автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, сообщает «РЕН ТВ». Инцидент произошел 4 октября.

«Депутат новороссийской думы Виталий Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места.

Народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», — говорится в материале источника.

Напомним, 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998-м году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец». 0