Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Виталий Бут
globallookpress.com
«Депутат новороссийской думы Виталий Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места.
Народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», — говорится в материале источника.
Напомним, 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998-м году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец». 0