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    Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП

    Черноморец Между тем Происшествия
    Депутат Новороссийской думы генеральный директор «Черноморец» Виталий Бут за рулем автомобиля сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП, сообщает «РЕН ТВ». Инцидент произошел 4 октября.

    Виталий Бут
    Виталий Бут

    «Депутат новороссийской думы Виталий Бут за рулем Range Rover сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места.

    Народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП», — говорится в материале источника.

    Напомним, 46-летний Бут завершил карьеру футболиста в 1998-м году. Он выступал на позиции полузащитника и играл за «Динамо», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Черноморец». 0

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