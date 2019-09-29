«Луч» — «Чертаново»: счет матча 0:1, обзор гола

«Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»
globallookpress.com
Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 34-й минуте забил хавбек «чертят» Максим Витюгов, отличившись с пенальти. Отметим, что московская команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в рамках первенства.
«Чертаново» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в ФНЛ. В активе «Луча» 18 очков и 11-я позиция.
В следующем туре «Луч» дома примет курский «Авангард», «Чертаново» дома сыграет со «Спартаком-2». Матчи пройдут 5 октября.
Первенство ФНЛ. 15-й тур
«Луч» (Владивосток) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Витюгов, 34 (с пенальти)