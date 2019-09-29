ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре«Ливерпуль» вышел сухим из воды
  • 13:23
    • ЦСКА в Екатеринбурге разгромил «Урал»
  • 11:59
    • Матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико» рассудят израильтяне
  • 10:50
    • Российские волейболистки заняли третье место на Кубке мира
  • 21:05
    • Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом»
  • 23:53
    • «Атлетико» сыграл вничью в дерби с «Реалом»
    Все новости спорта

    «Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»

    «Луч» — «Чертаново»: счет матча 0:1, обзор гола

    ФНЛ Футбол России Луч-Энергия Чертаново Календарь ФНЛ
    В поединке 15-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Чертаново».

    «Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»
    «Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»

    Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

    Единственный гол в матче на 34-й минуте забил хавбек «чертят» Максим Витюгов, отличившись с пенальти. Отметим, что московская команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в рамках первенства.

    «Чертаново» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в ФНЛ. В активе «Луча» 18 очков и 11-я позиция.

    В следующем туре «Луч» дома примет курский «Авангард», «Чертаново» дома сыграет со «Спартаком-2». Матчи пройдут 5 октября.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур
    «Луч» (Владивосток) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)
    Гол: Витюгов, 34 (с пенальти)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
  • 04:20
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Торпедо»
  • 1.50
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Корнелья-Эль Прат» гости подпортят хозяевам нервы
  • «Эспаньол» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Справится ли «Витесс» с аутсайдером чемпионата?
  • «Ваалвейк» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Наполи» не будет тратить силы перед ЛЧ
  • «Наполи» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Ростов» разгромил «Динамо»Обзор матчей 11-го тура чемпионата России 13:290
  • 13:09
    • Марков сыграет в атаке «Рубина» в матче с «Уфой»
  • 12:09
    • «Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»
  • 11:46
    • Леонарду Жардим: «Монако» провел встречу против «Бреста» на высоком уровне
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:240
  • Экспресс дня

  • Сравняется ли «Краснодар» по очкам с лидерами РПЛ?
  • 2.64
    •
  • 11:29
    • Гвардиола: «Ман Сити» не мог себе позволить потерять очки в игре с «Эвертоном»
  • 11:14
    • Кузнецова проиграла на старте турнира в Китае
  • 11:01
    • Блинкова разгромно проиграла Путинцевой на турнире в Пекине
    Фабиан Руис Футбол Удивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»Чемпионат Италии переполнен перспективными талантами Вчера в 13:180
  • 10:35
    • Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Уралом»
  • 10:21
    • Эмери рассчитывает в игре с «МЮ» набрать три очка
  • 10:07
    • Форвард «Баварии» установил новый рекорд Бундеслиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие