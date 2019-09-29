«Луч» — «Чертаново»: счет матча 0:1, обзор гола

В поединке 15-го тура Футбольной национальной лигипринимал

Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 34-й минуте забил хавбек «чертят» Максим Витюгов, отличившись с пенальти. Отметим, что московская команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в рамках первенства.

«Чертаново» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в ФНЛ. В активе «Луча» 18 очков и 11-я позиция.

В следующем туре «Луч» дома примет курский «Авангард», «Чертаново» дома сыграет со «Спартаком-2». Матчи пройдут 5 октября.