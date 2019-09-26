Капитан «Дерби» получил травму в алкогольном опьянении и выбыл до конца сезона

Защитниквыбыл на длительный срок из-за травмы, которую он получил находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ВВС.

По данным источника, ирландский центрбек отказался возвращаться домой на клубной машине после командного ужина, продолжив выпивать и сам сел в авто за руль. В результате произошло ДТП, по итогам которого Ричард получил серьезную травму колена.

Из-за полученного повреждения Кио не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона.

Руководство «Дерби» намерено провести расследование этого инцидента и применить соответствующее наказание для своего капитана.

В текущем сезоне Кео провел восемь поединков в футболке «баранов». 0