«Мордовия» — «Ростов»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Ростов»
Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Желто-синие» вышли вперед на 51-й минуте, когда пенальти реализовал Ивелин Попов. Спустя шесть минут отличился Александр Саплинов, поставив победную точку.
Кубок России. 1/16 финала
«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)
Голы: И.Попов, 51 — с пенальти (0:1). Саплинов, 57 (0:2)«Мордовия»: Смирнов, Сухарев (Буранов, 63), Климов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Поярков, Адаев, Дворецков, Джумаев, Сергеев (Соболев, 77)«Ростов»: Песьяков, Логашов, Вилюш, Маляров (Зайнутдинов, 77), Ведерников, Хаджикадунич, И.Попов (Норманн, 67), Байрамян (Шомуродов, 67), Саплинов, Глебов, ДолговПредупреждения: Поярков, 38. Сухарев, 50
В 1/8 финала «Ростов» сыграет с московским «Спартаком». 0