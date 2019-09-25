Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Осасуну»

«Вальядолид» — «Гранада» 1:1
В 6-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 1:1.
Счет на 12-й минуте открыли хозяева — отличился Оскар Плано.
В конце первого тайма паритет восстановил Карлос Фернандес, забивший гол на 42-й минуте.
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«Гранада» набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры. «Вальядолид» с 6 очками — 13-й.
«Бетис» — «Леванте» 3:1
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Леванте» — 3:1.
В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон, еще один мяч забил Борха Иглесиас.
Единственный гол гостей на счету Жорже Эрнани.
Календарь и таблица испанской Примеры
Эта победа позволила севильскому клуб набрать 8 очков и переместиться на 9-е место в турнирной таблице испанской примеры. Валенсийцы с 7 очками занимают 11-ю строчку.
В следующем туре «Бетис» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Леванте» на своем поле примет «Осасуну».
«Барселона» — «Вильярреал» 2:1
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.
Счет на 6-й минуте открыли каталонцы. Месси навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Антуан Гризманн сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.
На 15-й минуте Артур Рамос получил пас в центральной зоне у штрафной «Вильярреала», прицелился и исполнил точный удар со средней дистанции в девятку ворот.
Гости отквитали один мяч на 44-й минуте Санти Касорла получил передачу низом у штрафной каталонцев, продвинулся вперед и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Тер Штегена.
После этой игры «Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.
В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».
«Леганес» — «Атлетик» Б
25 сентября, 20:00 мск
«Мальорка» — «Атлетико» М
25 сентября, 20:00 мск
«Валенсия» — «Хетафе»
25 сентября, 21:00 мск
«Реал Мадрид» — «Осасуна»
25 сентября, 22:00 мск
«Эйбар» — «Севилья»
26 сентября, 20:00 мск
«Сельта» — «Эспаньол»
26 сентября, 21:00 мск