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    Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Осасуну»

    Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу

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    С 24 по 26 сентября в испанской Примере пройдут матчи шестого тура.

    «Вальядолид» — «Гранада» 1:1

    В 6-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 1:1.

    Счет на 12-й минуте открыли хозяева — отличился Оскар Плано.

    В конце первого тайма паритет восстановил Карлос Фернандес, забивший гол на 42-й минуте.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Гранада» набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу Примеры. «Вальядолид» с 6 очками — 13-й.

    Примера. 6-й тур
    «Вальядолид» — «Гранада» — 1:1 (1:1)
    Голы: Оскар Плано, 12 (1:0). К.Фернандес, 42 (1:1)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Алькарас, Сан Эметерио, Оскар Плано, Рамирес, Гвардьола (Энес Унал, 68), Вилья (Эрвиас, 73)«Гранада»: Силва, Диас, Мартинес (Санчес, 79), Дуарте, Нева, Монторо, Гоналон (Эррера, 62), Пуэртас, Рамос (Мачис, 57), Вадильо, К.ФернандесПредупреждения: Алькарас, 6. Рамирес, 35. Кико Оливас, 71. Эррера, 77. Санчес, 90

    «Бетис» — «Леванте» 3:1

    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Леванте» — 3:1.

    В составе хозяев дубль оформил Лорен Морон, еще один мяч забил Борха Иглесиас.

    Единственный гол гостей на счету Жорже Эрнани.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Эта победа позволила севильскому клуб набрать 8 очков и переместиться на 9-е место в турнирной таблице испанской примеры. Валенсийцы с 7 очками занимают 11-ю строчку.

    В следующем туре «Бетис» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Леванте» на своем поле примет «Осасуну».

    Примера. 6-й тур
    «Бетис» — «Леванте» — 3:1 (1:1)
    Голы: Эрнани, 7 (0:1). Лорен Морон, 45+3 (1:1). Лорен Морон, 48 (2:1). Борха Иглесиас, 67 (3:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Манди, Алекс Морено, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Хоакин (Тельо, 78), Борха Иглесиас (Рауль Гарсия, 88), Лорен Морон (Лайнес, 72)«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Тоньо, Постиго, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 46), Радойя, Моралес, Эрнани (Рохер, 72), Леон (Майораль, 64)Предупреждения: Лорен Морон, 25. Вукчевич, 28. Коке, 57. Виллиам Карвалью, 63

    «Барселона» — «Вильярреал» 2:1

    В матче 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

    Счет на 6-й минуте открыли каталонцы. Месси навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Антуан Гризманн сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч с рикошетом от перекладины в сетку ворот.

    На 15-й минуте Артур Рамос получил пас в центральной зоне у штрафной «Вильярреала», прицелился и исполнил точный удар со средней дистанции в девятку ворот.

    Гости отквитали один мяч на 44-й минуте Санти Касорла получил передачу низом у штрафной каталонцев, продвинулся вперед и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот Тер Штегена.

    После этой игры «Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».

    Примера. 6-й тур
    «Барселона» — «Вильярреал» — 2:1 (2:1)
    Голы: Гризманн, 6 (1:0). Артур, 15 (2:0). Касорла, 44 (2:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо, Бускетс, Артур, Сержи Роберто (де Йонг, 63), Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чиквуэзе, Замбо, Иборра, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Токо-Экамби, 57), Морено (Мойсес Гомес, 68)Предупреждения: Сержи Роберто, 26. Гризманн, 47. Замбо, 72. Альбиоль, 81. Фирпо, 82. Бускетс, 90

    «Леганес» — «Атлетик» Б

    25 сентября, 20:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетико» М

    25 сентября, 20:00 мск

    «Валенсия» — «Хетафе»

    25 сентября, 21:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Осасуна»

    25 сентября, 22:00 мск

    «Эйбар» — «Севилья»

    26 сентября, 20:00 мск

    «Сельта» — «Эспаньол»

    26 сентября, 21:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»

    26 сентября, 22:00 мск

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