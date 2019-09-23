ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Краснодар»Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
  • 10:47
    • Ройс: Не начинайте говорить про всё это дерьмо сейчас
  • 09:34
    • Рой Кин: Страшно, насколько низко пал МЮ
  • 09:23
    • Фергюсон требует от Дэны Уайта боя с Хабибом
  • 08:52
    • Судьба Вальверде будет решена в следующих двух поединках Примеры
  • 08:26
    • Лэмпард: все решили детали
    Все новости спорта

    Моуриньо: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит еще хуже, чем при мне

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Между тем Календарь АПЛ
    В интервью со Sky Sports португальский специалист Жозе Моуриньо, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» два с половиной сезона, высказался по поводу нынешней игровой формы «дьяволов».

    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо

    «Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы "МЮ". Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

    Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — заявил Моуриньо журналистам.

    Напомним, что МЮ уступил «Вест Хэму» 2:0 в матче 6 тура АПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя
  • Вчера в 11:52
    •
  • Прогноз
  • «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
  • 1.55
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько заброшенных шайб мы увидим в Челябинске?
  • «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Удачно ли выступит «Йокерит» в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • На «Фольксваген Арене» будут забитые мячи
  • «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя«Шпоры» вели в счете, но в итоге проиграли «лисам» Вчера в 11:520
  • 10:55
    • Рамос: Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения
  • 10:37
    • «Челси» повторил антирекорд 40-летней давности
  • 23:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Севильей»
    Эктор Эррера и Диего Симеоне Футбол Примера. «Реал» одолел «Севилью», «Атлетико» не смог обыграть «Сельту», «Барселона» проиграла «Гранаде»Обзор матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу 00:050
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 23:41
    • «Лацио» уверенно переиграл «Парму»
  • 23:30
    • Галактионов может возглавить «Динамо»
  • 23:19
    • Смолов: Была уверенность, что я реализую пенальти
    Футболисты «Уфы» Футбол РПЛ. ЦСКА победил «Краснодар», поражение «Спартака», «Зенит» крупно обыграл «Рубин»Подробности матчей десятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:170
  • 20:59
    • Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Краснодаром»
  • 20:27
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»
  • 21:52
    • Виктор Гончаренко: Провели два разных тайма
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие