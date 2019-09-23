Моуриньо: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит еще хуже, чем при мне

В интервью со Sky Sports португальский специалист, который возглавлялдва с половиной сезона, высказался по поводу нынешней игровой формы «дьяволов».

«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы "МЮ". Я провёл там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

Меня уволили, и, пожалуй, я был уволен заслуженно, ведь я нёс ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас "Манчестер Юнайтед" выглядит ещё хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — заявил Моуриньо журналистам.

Напомним, что МЮ уступил «Вест Хэму» 2:0 в матче 6 тура АПЛ. 0