Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России

Она принесла следующие результаты:
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва)
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар)
«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)
«Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань)
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи)
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» (Уфа)
«Томь» (Томск) — «Тамбов» (Тамбов)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный)
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург)
Поединки 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября. Отметим, что представители РПЛ проведут свои матчи в гостях. 0