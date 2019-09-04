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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России

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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России
    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России

    Она принесла следующие результаты:

    «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

    «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва)

    «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)

    «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)

    «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар)

    «Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

    «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)

    «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)

    «Химки» (Химки) — «Рубин» (Казань)

    «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

    «Шинник» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи)

    «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» (Уфа)

    «Томь» (Томск) — «Тамбов» (Тамбов)

    «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный)

    «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)

    «Чертаново» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург)

    Поединки 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября. Отметим, что представители РПЛ проведут свои матчи в гостях. 0

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