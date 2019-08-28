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    Агент предложил Коноплянку «Роме»

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    Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка был предложен «Роме», сообщает AS Rome live.

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    При этом имя агента, который предложил полузащитника, не называется. Издание отмечает, что немецкий клуб готов отпустить украинского футболиста за € 4 млн.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка привлек внимание боссов «Сампдории». Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже связался по поводу трансфера как с игроком, так и с руководством клуба из Гельзенкирхена.

    29-летний Коноплянка выступает в «Шальке» уже три сезона. В Бундеслигу он перебрался из чемпионата Испании, где играл в составе «Севильи». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, стал автором 1 забитого мяча, а также получил 1 красную карточку. 0

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