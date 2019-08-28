«Сампдория» нацелилась на игрока сборной Украины

проявляет интерес к полузащитнику, сообщает tuttomercatoweb.com.

По данным источника, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца. Издание предполагает, что сделку будет осуществить непросто по финансовым причинам.

Ранее появилась информация, что игрок сборной Украины согласовал условия личного соглашения с турецким «Бешикташем».

Напомним, 29-летний украинец перешел в «Шальке» в 2017 году из «Севильи» за 12,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 13 матчей и забил один гол. 0