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    «Сампдория» нацелилась на игрока сборной Украины

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    «Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщает tuttomercatoweb.com.

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    По данным источника, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца. Издание предполагает, что сделку будет осуществить непросто по финансовым причинам.

    Ранее появилась информация, что игрок сборной Украины согласовал условия личного соглашения с турецким «Бешикташем».

    Напомним, 29-летний украинец перешел в «Шальке» в 2017 году из «Севильи» за 12,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 13 матчей и забил один гол. 0

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