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    Роналду: Сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

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    Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение о возросших суммах трансферов в современном футболе.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за за 126 млн евро.

    Он стал самым дорогим португальским игроком в истории, обойдя Роналду, перешедшего в 2009 году из «МЮ» в «Реал» за 94 миллиона евро.

    «В современном футболе сложно совершать расчёты. Клубы делают ставку на потенциал игроков, футбольная индустрия отличается от той, что была раньше.

    Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя. В футболе стало больше денег.

    Защитник и вратарь теперь могут стоить по 70-80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — приводит слова Роналду Marca. 0

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