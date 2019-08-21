Роналду: Сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя

Нападающий итальянского «Ювентуса»высказал мнение о возросших суммах трансферов в современном футболе.

Напомним, 19-летний Жоау Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за за 126 млн евро.

Он стал самым дорогим португальским игроком в истории, обойдя Роналду, перешедшего в 2009 году из «МЮ» в «Реал» за 94 миллиона евро.

«В современном футболе сложно совершать расчёты. Клубы делают ставку на потенциал игроков, футбольная индустрия отличается от той, что была раньше.

Если оставить в стороне переход Жоао Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 млн, даже ничего не демонстрируя. В футболе стало больше денег.

Защитник и вратарь теперь могут стоить по 70-80 млн. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живём. Мы должны уважать его», — приводит слова Роналду Marca. 0