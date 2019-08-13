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    Месси позвонил Неймару и попросил не переходить в «Реал»

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    Аргентинский капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар переходил в мадридский «Реал», сообщает Marca.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации источника, Лионель лично позвонил своему другу и бывшему партнеру по «Барселоне». Месси попросил его отказаться от идеи с переездом в столицу Испании.

    Пока нет определенности с тем, где же Неймар продолжит карьеру. «Барселона» сохраняет надежду договориться с парижанами, которые стремятся продать бразильца. Боссы «ПСЖ» не горят желанием отпускать игрока именно в «Барселону», предпочитая этому другие варианты.

    Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан. 0

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