Месси позвонил Неймару и попросил не переходить в «Реал»

Аргентинский капитан и форвардне хочет, чтобы бразильский форвардпереходил в мадридский, сообщает Marca.

По информации источника, Лионель лично позвонил своему другу и бывшему партнеру по «Барселоне». Месси попросил его отказаться от идеи с переездом в столицу Испании.

Пока нет определенности с тем, где же Неймар продолжит карьеру. «Барселона» сохраняет надежду договориться с парижанами, которые стремятся продать бразильца. Боссы «ПСЖ» не горят желанием отпускать игрока именно в «Барселону», предпочитая этому другие варианты.

Напомним, что бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В сезоне-2018/19 Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижан. 0