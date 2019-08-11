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    Нападающий «Краснодара» выбыл из строя на две недели

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    Нападающий «Краснодара» Ари не поможет команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

    Уроженец Бразилии, не попавший в заявку на игру пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:0), получил травму.

    «Задняя поверхность бедра. Пропущу две недели», — приводит слова Ари РИА Новости.

    По словам главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева, проблемы Ари связаны с его физиологией.

    «Физиология Ари не позволяет проводить много матчей на протяжении короткого отрезка времени. Он получил небольшое растяжение. Ему хватило даже того времени, что он получил в первом матче с "Порту", чтобы получить растяжение. Это сложно объяснить», — сказал Матвеев.

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