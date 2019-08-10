«Томь» — «Ротор»: счет матча 0:1, обзор гола

Волгоградскийодержал победу над(1:0) в выездном матче 7-го тура первенства ФНЛ.

Единственный гол в этой встрече забил полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов, реализовав пенальти на 83-й минуте.

После этой игры «Ротор» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» с 14-ю очками идет на четвертом месте.

В следующем туре «Томь» на своем поле примет «Химки», а «Ротор» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

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Ранее красноярский «Енисей» дома сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счетом 2:2. По ходу встречи хозяева отыгрались со счета 0:2.

В составе «Нефтехимика» голами отметились Мераби Уридия (17-я минута) и Денис Макаров (32). У «Енисея» отличились Александр Харитонов (35) и Арсен Хубулов (47, с пенальти).

После семи матчей «Енисей» набрал 5 очков и расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 9 очками идет девятым.

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