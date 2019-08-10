«Байер» и «Шальке» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

В составе победителей голами отметились Кевин Фолланд (39-я минута), Леон Бэйли (72) и Кай Хаверц (88), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Алемании» Петер Хаккенберг.
Единственный гол хозяев на счету Стипе Батарлио-Седрика (56).
В параллельном матче «Кайзерслаутерн» на своем поле победил «Майнц» со счетом 2:0.
Голы забили Манфред Штарке, реализовавший пенальти на 63-й минуте и Флориан Пик, отличившийся на 90-й минуте.
В другом матче 1/32 финала гельзенкирхенский «Шальке» на выезде разгромил «Дрохтерзен» со счетом 5:0.
Дубль в составе победителей оформил Гвидо Бургшталлер (61-я и 83-я минута), еще по мячу забили Стивен Скрыбски (44), Даниэль Калиджиури (65, пенальти) и Мунир Меркан (73).
Кубок Германии. 1-й раунд
«Дассендорф» — «Динамо» Др 0:3
«Виктория 1889» — «Арминия» 0:1
«Ферль» — «Аугсбург» 2:1
«Ваккер» Н — «Эрцгебирге» 1:4 0