«Байер» и «Шальке» вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Леверкузенскийодержал гостевую победу над(4:1) в матче 1-го раунда Кубка Германии.

В составе победителей голами отметились Кевин Фолланд (39-я минута), Леон Бэйли (72) и Кай Хаверц (88), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Алемании» Петер Хаккенберг.

Единственный гол хозяев на счету Стипе Батарлио-Седрика (56).

В параллельном матче «Кайзерслаутерн» на своем поле победил «Майнц» со счетом 2:0.

Голы забили Манфред Штарке, реализовавший пенальти на 63-й минуте и Флориан Пик, отличившийся на 90-й минуте.

В другом матче 1/32 финала гельзенкирхенский «Шальке» на выезде разгромил «Дрохтерзен» со счетом 5:0.

Дубль в составе победителей оформил Гвидо Бургшталлер (61-я и 83-я минута), еще по мячу забили Стивен Скрыбски (44), Даниэль Калиджиури (65, пенальти) и Мунир Меркан (73).

Кубок Германии. 1-й раунд

«Дассендорф» — «Динамо» Др 0:3

«Виктория 1889» — «Арминия» 0:1

«Ферль» — «Аугсбург» 2:1

«Ваккер» Н — «Эрцгебирге» 1:4 0