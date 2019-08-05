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    Тил: Привлекли амбиции «Спартака»

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    Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал, почему он решил перейти в московский «Спартак».

    Гус Тил
    Гус Тил

    «Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие. Меня привлекли амбиции клуба и организация.

    Клуб базируется в огромном городе с 13 миллионами жителей, а всего в стране у «Спартака» порядка 15 миллионов фанатов по всей стране. Это говорит о многом«, — цитирует Тила De Telegraaf.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. 0

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