Тил: Привлекли амбиции «Спартака»

Полузащитникрассказал, почему он решил перейти в

«Спартак» — это клуб с мощной фанатской базой и большой историей. В чемпионате России много достойных команд — «Зенит», «Краснодар» и другие. Меня привлекли амбиции клуба и организация.

Клуб базируется в огромном городе с 13 миллионами жителей, а всего в стране у «Спартака» порядка 15 миллионов фанатов по всей стране. Это говорит о многом«, — цитирует Тила De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. 0