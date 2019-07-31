«Бешикташ» намерен обойти «Спартак» в гонке за Шюррле

Турецкийсобирается выиграть борьбу у московскогоза. Клуб готовит последнее предложение, которое будет немедленно отправлено руководству дортмундской, сообщает « Чемпионат » со ссылкой на twitter Transfer Haberleri

Стоит напомнить, что московский клуб уже договорился об аренде немца. В соглашении указано, что «красно-белые» будут иметь возможность выкупить Шюррле за 8 млн евро. При этом им нужно будет выплачивать 100% от зарплаты, а это 3 млн евро в год.

Сам же полузащитник не против переехать в Россию. В этом его также поддерживает семья. Жена 28-летнего хавбека является уроженкой Казахстана.

Напомним, что в прошлом сезоне Шюррле играл в аренде у «Фулхэма». Контракт был подписан на один год. 0