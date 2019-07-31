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    «Бешикташ» намерен обойти «Спартак» в гонке за Шюррле

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    Турецкий «Бешикташ» собирается выиграть борьбу у московского «Спартака» за Адре Шюррле. Клуб готовит последнее предложение, которое будет немедленно отправлено руководству дортмундской «Боруссии», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на twitter Transfer Haberleri.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    Стоит напомнить, что московский клуб уже договорился об аренде немца. В соглашении указано, что «красно-белые» будут иметь возможность выкупить Шюррле за 8 млн евро. При этом им нужно будет выплачивать 100% от зарплаты, а это 3 млн евро в год.

    Сам же полузащитник не против переехать в Россию. В этом его также поддерживает семья. Жена 28-летнего хавбека является уроженкой Казахстана.

    Напомним, что в прошлом сезоне Шюррле играл в аренде у «Фулхэма». Контракт был подписан на один год. 0

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