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    Гол Мареза вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

    Алжир — Нигерия: счет матча 2:1, обзор голов

    Кубок Африки-2019 Сборная Алжира Сборная Нигерии
    Сборная Алжира обыграла команду Нигерии (2:1) в полуфинале Кубка африканских наций.

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    Счет в матче был открыт на 40-й минуте после автогола нигерийца Уильяма Троста-Эконга. На 83-й минуте Одион Игало сравнял счет, реализовав пенальти.

    Победный мяч на пятой минуте компенсированного времени забил Рияд Марез.

    В финале Алжир сыграет с Сенегалом, который ранее победил Тунис (1:0). Встреча пройдет 19 июля.

    Кубок Африки. 1/2 финала
    Алжир — Нигерия — 2:1 (1:0)
    Голы: Трост-Эконг, 40 — в свои ворота (1:0). Игало, 72 — с пенальти (1:1). Махрез, 90+5 (2:1)Алжир: М`Боли, Манди, Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Фегули, Гедиура, Махрез, Беннасер, Бунеджа, БелаилиНигерия: Акпей, Омеруо, Трост-Эконг, Авазьем, Коллинз, Этебо, Ндиди, Игало, Муса, Ивоби, Чиквуэзе (Оньекуру, 78)Предупреждения: Бунеджа, 52. Фегули, 68. Манди, 71. Авазьем, 88
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