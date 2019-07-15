Алжир — Нигерия: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 40-й минуте после автогола нигерийца Уильяма Троста-Эконга. На 83-й минуте Одион Игало сравнял счет, реализовав пенальти.
Победный мяч на пятой минуте компенсированного времени забил Рияд Марез.
В финале Алжир сыграет с Сенегалом, который ранее победил Тунис (1:0). Встреча пройдет 19 июля.
Кубок Африки. 1/2 финала
Алжир — Нигерия — 2:1 (1:0)
Голы: Трост-Эконг, 40 — в свои ворота (1:0). Игало, 72 — с пенальти (1:1). Махрез, 90+5 (2:1)Алжир: М`Боли, Манди, Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Фегули, Гедиура, Махрез, Беннасер, Бунеджа, БелаилиНигерия: Акпей, Омеруо, Трост-Эконг, Авазьем, Коллинз, Этебо, Ндиди, Игало, Муса, Ивоби, Чиквуэзе (Оньекуру, 78)Предупреждения: Бунеджа, 52. Фегули, 68. Манди, 71. Авазьем, 88