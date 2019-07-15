Алжир — Нигерия: счет матча 2:1, обзор голов

обыграла(2:1) в полуфинале Кубка африканских наций.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте после автогола нигерийца Уильяма Троста-Эконга. На 83-й минуте Одион Игало сравнял счет, реализовав пенальти.

Победный мяч на пятой минуте компенсированного времени забил Рияд Марез.

В финале Алжир сыграет с Сенегалом, который ранее победил Тунис (1:0). Встреча пройдет 19 июля.