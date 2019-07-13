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    «Енисей» уступил «Чертаново»

    «Чертаново» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

    ФНЛ Футбол России Чертаново Енисей Календарь ФНЛ
    Красноярский «Енисей» потерпел гостевое поражение от «Чертаново» (1:2) в матче 2-го тура первенства ФНЛ.

    «Енисей»
    «Енисей»

    Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. На 25-й минуте Александр Харитонов сравнял счет.

    Победу «Чертаново» принес Максим Витюгов, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

    Отметим, что еще один одиннадцатиметровый в ворота «Енисея» на 28-й минуте не смог реализовать Юрий Горшков.

    «Чертаново» набрал шесть очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» с тремя очками занимает девятое место.

    В следующем туре «Чертаново» в гостях сыграет против «Факела», а «Енисей» на своем поле встретится с «Ротором».

    «Текстильщик» на выезде проиграл «Ротору» (2:3). Окончательный результат установил Анзор Саная на 90+5-й минуте.

    «Нефтехимик» поделил очки с «Нижним Новгородом» — 1:1.

    «Луч» на выезде победил «Краснодар-2» — 2:1. Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Вадим Стеклов. 0

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