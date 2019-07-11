ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесГерои Кубка Америки. Кому удалось себя продать?
  • 00:02
    • Нигерия вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв ЮАР
  • 21:53
    • Федерер одержал 100-ю победу на Уимблдоне в карьере
  • 21:36
    • Сенегал победил Бенин и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 21:17
    • Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона
  • 21:00
    • Федерер обыграл Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона
    Все новости спорта

    Де Вильена: Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно быстро

    Краснодар РПЛ Футбол России Лига чемпионов Календарь РПЛ
    Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал свой переход в стан «быков» из «Фейеноорда».

    Тонни де Вильена
    Тонни де Вильена

    За хавбека сборной Нидерландов российский клуб заплатил 9 млн. евро.

    «Со мной "Краснодар" связался напрямую. Переговоры прошли довольно быстро, я недолго думал и согласился, потому что я знал, что этот клуб достаточно успешный и известный.

    У команды много амбиций, но самое важное, что они играют в настоящий футбол, который мне очень нравится.

    Конечно, одним из важных факторов перехода было то, что "Краснодар" играет в Лиге чемпионов. Любой игрок хочет принимать участие в этом турнире, и я не исключение.

    У меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, что мы покажем себя хорошо», — передаёт слова де Вильены «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» не готов. «Краснодар» — номер один и пример для всей РПЛ
  • 05/07/2019 в 01:37
    •
  • Прогноз
  • Кот-д'Ивуар — Алжир
  • 2.18
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто впервые выйдет в финал Уимблдона?
  • Симона Халеп — Элина Свитолина. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как «Пюник» начнет свой путь в квалификации Лиги Европы?
  • «Пюник» — «Шкупи». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Ордабасы» попытается сохранить свои ворота «сухими»
  • «Ордабасы» — «Торпедо Кутаиси». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, сотая победа ФедерераОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:370
  • 19:35
    • Мюррей и Серена Уильямс проиграли в третьем круге Уимблдона в миксте
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешьВозможный уход Погба — не самая большая проблема норвежского тренера Вчера в 13:200
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 01:00
    • «Челси» упустил победу в первой игре под руководством Лэмпарда
  • 00:48
    • Луческу: Для «Спартака» трансфер Хаджи станет отличной инвестицией
  • 00:41
    • Цорн: Баду перешел в «Спартак» за символическую компенсацию
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов 09/07/2019 в 20:010
  • 17:18
    • Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона
  • 15:07
    • Бейл отверг заманчивое предложение из Китая
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие