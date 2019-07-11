Де Вильена: Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно быстро

Полузащитник «Краснодара»прокомментировал свой переход в стан «быков» из

За хавбека сборной Нидерландов российский клуб заплатил 9 млн. евро.

«Со мной "Краснодар" связался напрямую. Переговоры прошли довольно быстро, я недолго думал и согласился, потому что я знал, что этот клуб достаточно успешный и известный.

У команды много амбиций, но самое важное, что они играют в настоящий футбол, который мне очень нравится.

Конечно, одним из важных факторов перехода было то, что "Краснодар" играет в Лиге чемпионов. Любой игрок хочет принимать участие в этом турнире, и я не исключение.

У меня большие ожидания от этого турнира. Надеюсь, что мы покажем себя хорошо», — передаёт слова де Вильены «Чемпионат». 0