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    Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одолев в финале США

    Мексика — США: счет матча 1:0, обзор гола

    Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Сборная Мексики Сборная США
    Сборной Мексики победили команду США в финале Золотого кубка Конфедерации футбола КОНКАКАФ.

    Футболисты сборной Мексики
    Футболисты сборной Мексики

    Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

    Единственный гол в поединке провел экс-игрок «Барселоны» и «Вильярреала» Хонатан дос Сантос, отличившись забит на 73-й минуте с передачи защитника Рауля Хименеса.

    Мексиканцы в 11-й раз стали обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ. Их предыдущий триумф на турнире произошел в 2015 году.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал
    Мексика — США — 1:0 (0:0)
    Гол: дос Сантос, 73Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Рейес, 89), дос Сантос, Гальярдо, Хименес, Писарро (Родригес, 81), Антуна (Альварадо, 86)США: Стеффен, Рим (Ловиц, 83), Миязга, Лонг, Кэннон, Брэдли, Пулишич, Маккенни, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Рольдан, 61), Арриола
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