Мексика — США: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнойпобедили командув финале Золотого кубка Конфедерации футбола КОНКАКАФ.

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Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный гол в поединке провел экс-игрок «Барселоны» и «Вильярреала» Хонатан дос Сантос, отличившись забит на 73-й минуте с передачи защитника Рауля Хименеса.

Мексиканцы в 11-й раз стали обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ. Их предыдущий триумф на турнире произошел в 2015 году.