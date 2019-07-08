Мексика — США: счет матча 1:0, обзор гола

Футболисты сборной Мексики
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Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.
Единственный гол в поединке провел экс-игрок «Барселоны» и «Вильярреала» Хонатан дос Сантос, отличившись забит на 73-й минуте с передачи защитника Рауля Хименеса.
Мексиканцы в 11-й раз стали обладателями Золотого кубка КОНКАКАФ. Их предыдущий триумф на турнире произошел в 2015 году.
Золотой кубок КОНКАКАФ. Финал
Мексика — США — 1:0 (0:0)
Гол: дос Сантос, 73Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Рейес, 89), дос Сантос, Гальярдо, Хименес, Писарро (Родригес, 81), Антуна (Альварадо, 86)США: Стеффен, Рим (Ловиц, 83), Миязга, Лонг, Кэннон, Брэдли, Пулишич, Маккенни, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Рольдан, 61), Арриола