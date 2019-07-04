Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»отправлены из СИЗО в колонию.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Футболисты убыли из СИЗО №2 Москвы к месту отбывания наказания», — цитирует Цыганкова «РИА Новости».

В начале мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев.

В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 0