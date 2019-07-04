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    Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

    Между тем Светская жизнь Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отправлены из СИЗО в колонию.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

    «Футболисты убыли из СИЗО №2 Москвы к месту отбывания наказания», — цитирует Цыганкова «РИА Новости».

    В начале мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев.

    В октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 0

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