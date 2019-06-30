Мексика — Коста-Рика: счет матча 1:1, пен. — 5:4, обзор голов

В матче 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ сборнаяпо пенальти выиграла у команды

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1 — на гол Рауля Хименеса ответил Брайан Руис, который реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда Мексики, решающий пенальти на счету Карлоса Сальседо. Отметим, лидер сборной Мексики Рауль Хименес не реализовал свою попытку.

В полуфинале турнира соперником мексиканцев станет сборная Гаити, которая ранее обыграла Канаду (3:2).