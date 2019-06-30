Мексика — Коста-Рика: счет матча 1:1, пен. — 5:4, обзор голов

Мексика — Коста-Рика
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Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1 — на гол Рауля Хименеса ответил Брайан Руис, который реализовал пенальти.
В серии послематчевых пенальти точнее оказалась команда Мексики, решающий пенальти на счету Карлоса Сальседо. Отметим, лидер сборной Мексики Рауль Хименес не реализовал свою попытку.
В полуфинале турнира соперником мексиканцев станет сборная Гаити, которая ранее обыграла Канаду (3:2).
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Мексика — Коста-Рика — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 5:4
Голы: Хименес, 44 (1:0). Руис, 52 — с пенальти (1:1)Мексика: Очоа, Араухо, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Родригес, 84), дос Сантос (Морено, 90), Гальярдо, Хименес, Писарро, Антуна (Альварадо, 85. Л.Монтес, 90)Коста-Рика: Морейра, Овьедо (Кальво, 99), Дуарте, Уостон, Фульер, Руис (Агилар, 111), Борхес, Леаль, Крус, Кэмпбелл (Гамбоа, 102), Джордж (Макдональд, 72)Предупреждения: Сальседо, 21. Руис, 24. дос Сантос, 34. Родригес Аланис, 51. Фульер, 61. Дуарте, 69. Родригес, 101. Гамбоа, 113. Крус, 120