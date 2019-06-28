«Милан» хочет арендовать защитника «Реала» с обязательным выкупом

Защитникблизок к переходу в, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в соглашении между клубами есть обязательный пункт, в котором говорится, что «россонери» по окончании сезона-2019/2020 должны заплатить за 21-летнего футболиста выкуп в размере 20 миллионов евро.

Отметим, что миланский клуб готов платить Эрнандесу 1,8 миллиона евро за сезон. Итальянцы планируют заключить с французом четырехлетний контракт.

Напомним, летом 2017 года Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Реал» за 24 миллиона евро. В прошедшем сезоне он выступал за «Реал Сосьедад», где провел 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. 0