Названо место проведения финала Кубка Америки-2020

Финальный матч Кубка Америки по футболу в 2020 году пройдет в Колумбии, заявил президент страны Иван Дуке.

«Мне кажется, что у Колумбии появился еще один повод для радости. Я говорил с президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и хотел бы подтвердить, что финал Кубка Америки-2020 состоится в Колумбии», — написал Дуке в своем Twitter.

Кубок Америки-2020 пройдет в Аргентине и Колумбии с 12 июня по 12 июля. В 2020 году будет опробован новый формат турнира.

Команды-участницы будут разделены на две группы-зоны по шесть команд. Аргентина примет групповые матчи Южной зоны (Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда), Колумбия — Северной (Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда).

В четвертьфинал выйдут по четыре команды из каждой группы. 0