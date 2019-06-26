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    Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом

    Между тем Светская жизнь Скандалы Зенит Футбол России
    Нападающему «Зенита» Александру Кокорину разрешат отбывать заключение в одной колонии с братом Кириллом.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

    «Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии...

    Одновременно нас сегодня заверили, что прошение Александра об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует Потяеву «РИА Новости».

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