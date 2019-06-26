Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом

Нападающему «Зенита»разрешат отбывать заключение в одной колонии с братом Кириллом.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии...

Одновременно нас сегодня заверили, что прошение Александра об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует Потяеву «РИА Новости».

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. 0