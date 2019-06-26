Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом

Александр Кокорин
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Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии...
Одновременно нас сегодня заверили, что прошение Александра об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует Потяеву «РИА Новости».
Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. 0