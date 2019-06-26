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    Игрок сборной Египта отчислен из команды из-за аморального поведения

    Кубок Африки-2019 Сборная Египта Между тем Скандалы
    Полузащитник ПАОКа и сборной Египта Амр Варда отстранен от национальной команды в разгар Кубка африканских наций, передает Mundo Deportivo.

    Амр Варда
    Амр Варда

    Сообщается, что 25-летний футболист в WhatsApp просил девушек прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео сексуального характера.

    Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.

    Напомним, сборная Египта стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций, обыграв национальную команду Зимбабве со счетом 1:0. В настоящее время египтяне готовятся к матчу 2-го тура группового этапа против сборной ДР Конго. 0

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