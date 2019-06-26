Игрок сборной Египта отчислен из команды из-за аморального поведения

Полузащитник ПАОКа и сборной Египтаотстранен от национальной команды в разгар Кубка африканских наций, передает Mundo Deportivo.

Сообщается, что 25-летний футболист в WhatsApp просил девушек прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео сексуального характера.

Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.

Напомним, сборная Египта стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций, обыграв национальную команду Зимбабве со счетом 1:0. В настоящее время египтяне готовятся к матчу 2-го тура группового этапа против сборной ДР Конго. 0