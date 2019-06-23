Чили — Уругвай: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро за первое место в группе C будут сражаться сборные. Команды проведут поединок на стадионе «Маракана». Начало в 02:00 по московскому времени.

Чилийцы лидируют в группе C, имея 6 очков. Тем не менее Уругвай всего в двух пунктах, поэтому если «красная команда» собирается сохранить лидерство, ей нельзя расслабляться. С другой стороны, ничья их тоже устроит, но ее еще нужно удержать.

Уругвай споткнулся в прошлом матче с Японией, при этом подопечные Оскара Табареса имели много хороших моментов для взятия ворот «самураев». У одного только Кавани было несколько прекрасных возможностей.

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Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 3.67 на победу первых, 2.17 на победу вторых и 3.37 на ничью.

Два прогноза на матч Чили — Уругвай предлагает редакция сайта LiveSport.Ru. Коэффициенты составляют 2.10 и 3.30.

Трансляция поединка будет проведена на каналах Матч ТВ и Матч Футбол, а также на сайте LiveCup.Run. 0